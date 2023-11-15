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18:47, 15 ноября 2023Среда обитания

Россиян предостерегли от покупки квартир у заключенных

Риэлтор Кулагин посоветовал россиянам не приобретать квартиры с доверенностью

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россиянам рекомендовали не покупать квартиры у продавцов с доверенностью на распоряжение имуществом. Этим и другими советами по покупке недвижимости в разговоре с «КП» поделился риэлтор Андрей Кулагин.

Он указал, что такая квартира может продаваться без ведома владельца. Например, им может оказаться заключенный, который вскоре окажется на свободе и заявит права на недвижимость. Риэлтор также отметил, что мошенники часто обманывают пенсионеров, заставляя их составить доверенность, а затем продают их квартиры.

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Также стоит быть внимательным в отношении наследственных квартир. Кулагин заявил, что на рынке недвижимости в Москве таких объектов появилось больше после пандемии коронавируса, когда выросла статистика смертности. Специалист напомнил, что дела о наследстве не имеют исковых сроков. «Это сейчас продавец говорит, что он единственный сын, брат или племянник покойного. Через пять лет найдется внебрачный ребенок и заявит о своих правах», — предупредил он.

Эксперт назвал и способ подстраховки для тех, кто решил приобрести такую недвижимость. Он посоветовал взять нотариальную расписку от продавца о том, что тот — единственный наследник, либо воспользоваться услугой страхования «права титула». Тогда страховая обязуется выплатить деньги за жилье, если в будущем появится собственник и решит отсудить квартиру.

Кулагин также рекомендовал избегать квартир в «человейниках» — новых густонаселенных кварталах «в чистом поле». По словам риэлтора, такие районы из-за высокой концентрации людей и низких ставок аренды привлекают маргиналов. Эксперт посоветовал приобретать подобную недвижимость для сдачи в аренду.

Ранее россиянам назвали способ меньше платить за коммунальные услуги. Для этого нужно вносить платежи через интернет, мобильный банк или портал госуслуг, а не через отделение банка.

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      Мария Черкасова
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