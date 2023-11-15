Россиян предупредили о росте цен на турпутевки с 2024 года

«Известия»: цены на турпутевки возрастут в 2024 году из-за отмены моратория

Представители турбизнеса предупредили россиян о росте цен на турпутевки в 2024 году. Об этом сообщает издание «Известия».

Уточняется, что причиной изменения стоимости туров станет отмена моратория на взимание с компаний платы для оказания помощи туристам в чрезвычайных ситуациях. Он был введен в 2020 году ради поддержки турбизнеса во время пандемии коронавируса и продлевался ежегодно, однако не будет пролонгирован в 2024 году, объяснили в Минэкономразвития.

В связи с этим расходы туркомпаний возрастут, что отразится и на стоимости путевок. Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась за поддержкой в Госдуму, отметив, что эти изменения станут серьезным препятствием для бизнеса.

Ранее в ноябре сообщалось, что российские туристы активнее, чем в предыдущие годы, планируют путешествия за рубеж на время новогодних праздников. К такому выводу пришли аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok. В частности, стало известно, что первое место по спросу на отдых на зимних каникулах за границей в этом году занимает столица Белоруссии Минск. Средняя стоимость ночи в период праздников в городе составляет 9,4 тысячи рублей — это на 36 процентов дороже, чем в 2022 году.