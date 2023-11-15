Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:15, 15 ноября 2023Путешествия

Россиян предупредили о росте цен на турпутевки с 2024 года

«Известия»: цены на турпутевки возрастут в 2024 году из-за отмены моратория

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Представители турбизнеса предупредили россиян о росте цен на турпутевки в 2024 году. Об этом сообщает издание «Известия».

Уточняется, что причиной изменения стоимости туров станет отмена моратория на взимание с компаний платы для оказания помощи туристам в чрезвычайных ситуациях. Он был введен в 2020 году ради поддержки турбизнеса во время пандемии коронавируса и продлевался ежегодно, однако не будет пролонгирован в 2024 году, объяснили в Минэкономразвития.

В связи с этим расходы туркомпаний возрастут, что отразится и на стоимости путевок. Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась за поддержкой в Госдуму, отметив, что эти изменения станут серьезным препятствием для бизнеса.

Ранее в ноябре сообщалось, что российские туристы активнее, чем в предыдущие годы, планируют путешествия за рубеж на время новогодних праздников. К такому выводу пришли аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok. В частности, стало известно, что первое место по спросу на отдых на зимних каникулах за границей в этом году занимает столица Белоруссии Минск. Средняя стоимость ночи в период праздников в городе составляет 9,4 тысячи рублей — это на 36 процентов дороже, чем в 2022 году.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      Российские дипломаты призвали помочь брошенной в Мексике 73-летней россиянке. Почему сын с женой-украинкой оставили ее?

      Раскрыты строгие противопоказания для употребления кофе

      На Украине мужчину отправили на фронт после дезертирства и условного срока

      Россиянам назвали лучшую ночь для наблюдения за метеорным потоком Леониды

      Жена известного российского блогера погибла в ДТП

      Экс-премьер Украины назвал вероятной смену режима в Киеве после ухода Байдена

      В США рассказали о провале политики Байдена по денуклеаризации КНДР

      Раскрыта причина смерти сооснователя группы «Алиса» Андрея Шаталина

      Снежный апокалипсис в российском городе показали на видео

      На МКАД грузовик насмерть сбил человека

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости