Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
03:10, 15 ноября 2023Среда обитания

Россиян предупредили об изменении стоимости услуг ЖКХ в 2024 году

Доцент Осянин: услуги ЖКХ станут дороже на 520-580 рублей в месяц

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин в интервью агентству «Прайм» предупредил россиян об изменении стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в 2024 году.

Он напомнил, что власти утвердили предельный рост тарифов на 2024-2028 годы по регионам, в среднем он составляет 9,8-11 процентов ежегодно. В некоторых субъектах отклонения от этого показателя могут составлять до двух процентных пунктов в зависимости от инфраструктуры регионов.

Осянин отметил, что в средне российская семья тратит на услуги ЖКХ в многоквартирном доме около 5290 рублей в месяц. «Таким образом в результате увеличения средних индексов счета на ЖКУ в среднем по стране вырастут на 10-11 процентов или на 520-580 рублей», — пояснил эксперт.

Доцент рассказал, что суть распоряжения правительства заключается в том, чтобы контролировать уровень инфляции и обеспечивать доступность коммунальных услуг для населения. Он заключил, что власти стремятся сдерживать рост тарифов для обеспечения экономической стабильности в стране.

Ранее правительство России утвердило индексы изменения размера платы за услуги ЖКХ по регионам, а также предельно допустимые отклонения от этих величин по отдельным муниципальным образованиям на 2024-2028 годы. Отмечается, что этот инструмент позволит защитить потребителей от необоснованных изменений платы за коммунальные услуги.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      У фон дер Ляйен заподозрили признаки деменции

      Палата представителей США одобрила двухэтапный проект бюджета без помощи Украине

      В США оценили угрозу безопасности со стороны России

      Россиян предупредили об изменении стоимости услуг ЖКХ в 2024 году

      Названы модернезированные во время СВО виды российской техники

      Израиль предупредил о намерении взять штурмом больницу в Газе

      Экс-премьер Словакии показал плакат с оскорблением новому главе правительства

      Трампу разрешили участвовать в выборах президента США

      В США назвали невыгодным ослабление России

      Во Франции раскрыли решающий маневр России на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости