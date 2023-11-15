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12:24, 15 ноября 2023Путешествия

Россияне массово скупили номера в отелях популярной страны Азии

АТОР: россияне массово скупили номера в отелях Шри-Ланки на Новый год

Фото: Dinuka Lankaloka / Unsplash

Российские туристы массово устремились на Шри-Ланку и скупили почти все номера в топовых отелях популярной азиатской страны на Новый год. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Эксперты предполагают, что уже в начале декабря отдыхающие столкнутся с дефицитом мест размещения. Туроператоры подчеркивают, что продажи новогодних туров на Шри-Ланку на 67 процентов опережают показатель прошлого года.

«Среди экзотических направлений Шри-Ланка находится в лучшем ценовом сегменте, есть отличные предложения как по авиаперевозке, так и по отелям», — объяснили в PAC Group.

Ранее сообщалось, что интерес россиян к отдыху на Шри-Ланке после введения бесплатных виз вырос в четыре раза. По данным источника, средняя цена авиабилета из России на курорт и обратно в 2023 году составляет 66 тысяч рублей. В среднем туристы планируют провести в этой стране 16 дней.

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      Зарина Дзагоева
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