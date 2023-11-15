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17:08, 15 ноября 2023Путешествия

Россияне потеряли интерес к одному популярному курорту Турции

АТОР: россияне потеряли интерес к Анталье из-за широкого выбора курортов

Фото: Mustafa Kaya / XinHua / Globallookpress.com

Российские туристы потеряли интерес к одному популярному курорту ТурцииАнталье. Такие данные за последние три месяца приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что показатели посещаемости турецкого города россиянами в августе, сентябре и октябре демонстрируют нарастающий минус. Причиной этого, считают эксперты, отчасти стал понизившийся курс рубля, ведь в связи с этим туры в Анталью перестали быть бюджетным вариантом отдыха.

Кроме того, на ситуацию повлиял широкий выбор вариантов для путешествий у россиян, а также объемы перевозок по Египту, Таиланду, ОАЭ и другим классическим зарубежным зимним пляжным направлениям.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что в октябре и ноябре можно выгодно купить путевку. Он отметил, что путевки в Турцию уже упали в цене на 40 процентов.

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      Зарина Дзагоева
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