Россияне потеряли интерес к одному популярному курорту Турции

АТОР: россияне потеряли интерес к Анталье из-за широкого выбора курортов

Российские туристы потеряли интерес к одному популярному курорту Турции — Анталье. Такие данные за последние три месяца приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что показатели посещаемости турецкого города россиянами в августе, сентябре и октябре демонстрируют нарастающий минус. Причиной этого, считают эксперты, отчасти стал понизившийся курс рубля, ведь в связи с этим туры в Анталью перестали быть бюджетным вариантом отдыха.

Кроме того, на ситуацию повлиял широкий выбор вариантов для путешествий у россиян, а также объемы перевозок по Египту, Таиланду, ОАЭ и другим классическим зарубежным зимним пляжным направлениям.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что в октябре и ноябре можно выгодно купить путевку. Он отметил, что путевки в Турцию уже упали в цене на 40 процентов.