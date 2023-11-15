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17:32, 15 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин приревновал жену к начальнику и выстрелил в него из карабина

В Удмуртии будут судить мужчину, застрелившего директора базы из-за ревности

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Удмуртии суд рассмотрит дело 54-летнего местного жителя, расправившегося с директором базы из-за ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 4 августа мужчина с охотничьим карабином приехал на производственную базу в деревню Шабердино. Там работала его супруга. Фигурант начал ревновать возлюбленную к 34-летнему начальнику. Он дважды выстрелил в соперника из карабина. Тот не выжил.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 16-летний подросток расправился с 14-летней подругой и ее матерью.

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      Екатерина Кашурникова
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