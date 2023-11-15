Россиянина осудили на восемь лет за расправу над матерью

В Пензе осудили на 8 лет мужчину, избившего до смерти свою мать

В Пензе суд приговорил к восьми годам лишения свободы 51-летнего мужчину за расправу над матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в ночь на 29 июня в квартире на улице Карла Маркса пьяный фигурант поссорился с матерью. Он начал избивать ее руками по голове. Днем женщину госпитализировали, но 7 июля стало известно, что она не выжила.

Ранее сообщалось, что в Москве отец избил 11-летнюю дочь за отказ переодеться после физкультуры.