Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:18, 15 ноября 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на восемь лет за расправу над матерью

В Пензе осудили на 8 лет мужчину, избившего до смерти свою мать

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Пензе суд приговорил к восьми годам лишения свободы 51-летнего мужчину за расправу над матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в ночь на 29 июня в квартире на улице Карла Маркса пьяный фигурант поссорился с матерью. Он начал избивать ее руками по голове. Днем женщину госпитализировали, но 7 июля стало известно, что она не выжила.

Ранее сообщалось, что в Москве отец избил 11-летнюю дочь за отказ переодеться после физкультуры.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший депутат Рады сообщил о ракетном ударе по воинской части Нацгвардии

      Руководство компании предложило сотрудникам помощь с зачатием ребенка

      Врач назвала способы хорошо спать без лекарств

      Нюша снялась в облегающем платье с разрезом до бедра

      Стали известны подробности об альтернативе Крымскому мосту

      МЧС назвало число эвакуированных из Газы россиян

      В Финляндии нашли способ не пускать прибывающих из России мигрантов

      Доктор Павлова назвала опасные ошибки при похудении

      Губернатор призвал исключить из ОМС аборты по желанию женщины по всей России

      Объявленный в розыск за педофилию российский дворник попался на поцелуях ребенка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости