Россиянка отдохнула в отеле Европы и удивилась обжорству и жадности немцев

Российская туристка отдохнула в одном из отелей Испании и пожаловалась на поведение немцев, которые, по ее словам, лишены каких-либо понятий об этикете и не обременены хорошими манерами и воспитанием. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что по правилам этого европейского отеля гости должны были приходить на завтрак единожды и, покинув столовую, уже не могли возвращаться туда. Также отдыхающим не разрешалось брать еду с собой в номер.

Россиянка призналась, что была удивлена обжорству и жадности постояльцев отеля родом из Германии.

«Вначале одна семейная пара начала прятать вареные яйца по карманам, затем они стали набирать и класть себе в карманы пакетики с чаем и йогурты, а затем прихватили к себе в номер несколько круассанов», — написала туристка.

Она добавила, что через полчаса немцы вернулись в столовую и попытались забрать с собой еще больше еды, однако сотрудница отеля сделала им замечание и заставила достать спрятанные в карманы продукты.

Автор рассказала, что через непродолжительное время у персонала гостиницы случился еще один конфликт с немкой, которая четыре раза за утро приходила на завтрак, чтобы набрать себе еды в номер.

«Ее можно было бы понять, если бы она, к примеру, была очень бедной женщиной, которой нечем накормить ребенка, но этой даме хватило средств и на дорогой отель и недешевый курортный отпуск, так зачем же так опускаться и запасаться круассанами, которым цена всего один евро», — задалась вопросом россиянка.

Ранее живущий в Германии россиянин назвал четыре «бесящих» его особенности немцев. По его словам, немцы «весьма скудные и бедные в плане духовного наполнения», у них нет чувства юмора, они игнорируют дресс-код и любят поучать окружающих.