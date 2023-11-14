Живущий в Германии россиянин назвал четыре «бесящих» особенности немцев

Российская тревел-блогерша пообщалась со знакомым соотечественником, живущим в Германии, который назвал четыре «бесящих» его особенности немцев. Его впечатлениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Россиянин Артем признался, что немцы «весьма скудные и бедные в плане духовного наполнения». По его словам, они совсем не используют в языке пословицы, поговорки и устоявшиеся словосочетания.

«За милую душу, поговорить по душам, души в нем не чаю, в душе не представляю — заметьте, везде есть ключевое слово "душа"! Елена, вы даже не представляете, как мне этой души в Германии не хватает! В немцах ее просто нет», — процитировала автор публикации своего знакомого.

Вторая неприятная особенность немцев, о которой рассказал Артем, — отсутствие чувства юмора. Россиянин пожаловался, что они не понимают шуток про себя, но при этом могут зло пошутить над некоторыми мужскими именами, которые при неправильном немецком произношении звучат как женские.

Еще одна особенность жителей Германии, которая не пришлась по вкусу путешественнику из России, — игнорирование ими дресс-кода.

«Например, сотрудник ЗАГСа, которой уже лет 50, с зелеными волосами. Мы тогда пришли на свадьбу к друзьям, и вот это "чудо" не оставило меня равнодушным. Нет, ну ведь взрослый человек, который ведет церемонию, прекрасно знает, что попадет в кадр к молодоженам. Как вообще таких берут на работу?» — возмутился россиянин.

Артем также отметил, что не может принять в немцах их страсть к поучениям и отсутствие такта. Он пояснил, что в Германии люди любят учить окружающих тому, как правильно жить, водить авто, выбрасывать мусор и так далее.

Ранее эта же тревел-блогерша пообщалась со знакомыми немцами, которые назвали ей пять странных в их понимании особенностей жизни в России. Автор публикации отметила, что иностранцы не верили в существование в этой стране уличных туалетов.

