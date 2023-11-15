Российская полиция задержала призывавшего к госперевороту гражданина Киргизии

В Москве полиция задержала призывавшего к госперевороту киргиза

В Москве полиция задержала 37-летнего гражданина Киргизии, который через социальные сети призывал к массовым беспорядкам и государственному перевороту в родной стране. Об этом сообщает РИА Новости сообщили в пресс-службе госкомитета нацбезопасности Киргизии.

Мужчину депортировали в Киргизию, где суд отправил его в СИЗО. В соцсетях задержанный регулярно публиковал провокационную информацию, а также призывал к насильственному свержению и захвату власти, отметили в ведомстве.

Ранее Южная Корея депортировала россиянку Орлану Тувет, которая находилась в международном розыске по каналам Интерпола.