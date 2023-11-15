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14:06, 15 ноября 2023Силовые структуры

Российские полицейские подкинули коллегам бездыханного мужчину

В Москве полицейские подбросили тело мужчины в соседний район

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве сотрудники правоохранительных органов разбираются в истории с бездыханным телом мужчины, которого полицейские подбросили коллегам из соседнего района. Об этом в среду, 15 ноября, в своем Telegram-канале сообщает Baza.

По данным издания, 11 ноября в полицию поступил сигнал об обнаружении человека без сознания на улице Бибиревская. Прибывшие на вызов силовики погрузили его в служебную машину и отвезли к гаражам в соседнем районе, не желая разбираться с ним. В рапорте полицейские написали, что мужчина ушел до их приезда.

Через два дня усопшего обнаружили оперативники другого района, которые благодаря записи с камер видеонаблюдения выяснили, как именно он попал на их территорию. Проводится проверка.

31 октября сообщалось, что 37-летний житель Липецка стал фигурантом уголовного дела из-за своей мести 17-летней подруге, которой он во время ссоры подкинул наркотики, а затем сдал ее знакомому полицейскому.

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      Владимир Седов
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