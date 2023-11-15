Российские студентки прикурили от Вечного огня и были задержаны

В Волгограде задержали двух студенток, прикуривших от Вечного огня

Полиция Волгограда задержала двух студенток, прикуривших от Вечного огня в центре города на Аллее Героев. Об этом сообщает РИА Новости и публикует видео инцидента.

На кадрах видно, как две девушки подошли к Вечному огню и прикурили от него сигареты. К студенткам сразу же подошли сотрудники правоохранительных органов, которые сопроводили их в отдел.

По данным издания, задержанным грозит штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы сроком до года.

Ранее в Волгограде пьяный 34-летний мужчина тоже прикурил сигарету от Вечного огня. Его заметили у братской могилы на Аллее Героев в Центральном районе города и доставили в отдел полиции.