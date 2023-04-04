Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:19, 4 апреля 2023Силовые структуры

Пьяный россиянин прикурил сигарету от Вечного огня

В Волгограде задержали 34-летнего мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Волгограде задержали 34-летнего мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня. Об этом во вторник, 4 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По данным ведомства, утром 2 апреля пьяного мужчину заметил наряд ППС у братской могилы на Аллее Героев в Центральном районе города. Его доставили в отдел полиции. Выяснилось, что подозреваемый приехал из другого региона.

Сейчас он отбывает административный арест. Решается вопрос о возбуждении дела по статье 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения») УК РФ. Задержанному может грозить до 40 тысяч рублей штрафа, один год исправительных работ или арест до трех месяцев.

Ранее стало известно, что в Москве суд арестовал российского треш-блогера Стасика Кудрявого. Он помочился на икону.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В американской армии спрогнозировали крах ВСУ в Крыму
Раскрыт секрет лисьего взгляда Беллы Хадид
Пьяный россиянин прикурил сигарету от Вечного огня
Затягивание приглашения Украины в НАТО объяснили
Москвич забрался на гору в Алтае и испугался спуска
Сборная Великобритании объявила бойкот чемпионату мира по боксу
Питон попытался съесть мангуста и стал жертвой нападения его семейства
Официантка бросила работу ради продажи откровенных фото и стала миллионершей
Известный российский актер высказался о недостатках Москвы
У актиний обнаружили ассоциативное обучение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.