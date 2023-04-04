Пьяный россиянин прикурил сигарету от Вечного огня

В Волгограде задержали 34-летнего мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня

В Волгограде задержали 34-летнего мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня. Об этом во вторник, 4 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По данным ведомства, утром 2 апреля пьяного мужчину заметил наряд ППС у братской могилы на Аллее Героев в Центральном районе города. Его доставили в отдел полиции. Выяснилось, что подозреваемый приехал из другого региона.

Сейчас он отбывает административный арест. Решается вопрос о возбуждении дела по статье 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения») УК РФ. Задержанному может грозить до 40 тысяч рублей штрафа, один год исправительных работ или арест до трех месяцев.

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