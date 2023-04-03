В Москве суд арестовал помочившегося на икону российского треш-блогера Стасика Кудрявого

Преображенский районный суд Москвы арестовал российского блогера Станислава Базарова, известного в интернете как Стасик Кудрявый. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Он будет находиться в СИЗО до 30 мая 2023 года.

Треш-блогер привлек внимание силовиков, после того как разместил в своем канале оскорбляющее чувства верующих видео. На кадрах полуобнаженный юноша помочился на икону, после чего поцеловал ее. Теперь он фигурант сразу двух уголовных дел — о распространении порно и оскорблении чувств верующих.

Следствие установило, что блогер записал ролик, находясь в квартире в Зеленограде. Он был доставлен в подразделение СКР для проведения следственных действий.

Позже заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что блогер совершил уголовное преступление.