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16:08, 31 марта 2023Силовые структуры

Следствие потребовало арестовать помочившегося на икону российского блогера

СКР вышел в суд с ходатайством об аресте помочившегося на икону блогера Базарова

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) вышел в суд с ходатайством об аресте блогера Станислава Базарова, известного в интернете как Стасик Кудрявый. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, треш-блогер привлек внимание силовиков после того, как разместил в своем канале оскорбляющее чувства верующих видео. На кадрах полуобнаженный юноша помочился на икону, после чего поцеловал ее. Теперь он фигурант сразу двух уголовных дел — о распространении порно и оскорблении чувств верующих.

Следствие установило, что блогер записал ролик, находясь в квартире в Зеленограде. Он был доставлен в подразделение СКР для проведения следственных действий.

Позже заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что блогер совершил уголовное преступление.

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Азамат Асланов
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