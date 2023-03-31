Следствие потребовало арестовать помочившегося на икону российского блогера

СКР вышел в суд с ходатайством об аресте помочившегося на икону блогера Базарова

Следственный комитет России (СКР) вышел в суд с ходатайством об аресте блогера Станислава Базарова, известного в интернете как Стасик Кудрявый. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, треш-блогер привлек внимание силовиков после того, как разместил в своем канале оскорбляющее чувства верующих видео. На кадрах полуобнаженный юноша помочился на икону, после чего поцеловал ее. Теперь он фигурант сразу двух уголовных дел — о распространении порно и оскорблении чувств верующих.

Следствие установило, что блогер записал ролик, находясь в квартире в Зеленограде. Он был доставлен в подразделение СКР для проведения следственных действий.

Позже заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что блогер совершил уголовное преступление.