В РПЦ отреагировали на видео с иконой попавшего под следствие треш-блогера

Представитель РПЦ Кипшидзе: треш-блогер Базаров совершил уголовное преступление

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отреагировал на видео с иконой попавшего под следствие треш-блогера Станислава Базарова. В разговоре с «Лентой.ру» представитель РПЦ заявил, что блогер совершил уголовное преступление.

Ранее стало известно, что в Москве следователи возбудили дело в отношении треш-блогера Станислава Базарова. Молодого человека подозревают в оскорблении чувств верующих и распространении порнографии.

По данным следствия, 28 марта блогер снял ролик, в котором в полуобнаженном виде глумился над православной иконой. После этого фигурант разместил видео в своем Telegram-канале.

Просмотр ролика не оставляет сомнений в том, что этот человек совершает уголовное преступление Вахтанг Кипшидзе представитель РПЦ

«Вопрос в том — в какой степени он виновен. Думаю, что это может определить только психиатрическая экспертиза», — заявил Кипшидзе.

19 марта Лазаревский районный суд Сочи заключил блогера-сыроеда Максима Лютого под стражу на два месяца по делу об умершем от истощения младенце. Известно, что ребенок в возрасте одного месяца скончался в Сочи по дороге в больницу. По версии правоохранителей, российский блогер вместе со своей женой недокармливали ребенка, что привело к его смерти.

