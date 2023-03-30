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20:39, 30 марта 2023Силовые структуры

В РПЦ отреагировали на видео с иконой попавшего под следствие треш-блогера

Представитель РПЦ Кипшидзе: треш-блогер Базаров совершил уголовное преступление

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отреагировал на видео с иконой попавшего под следствие треш-блогера Станислава Базарова. В разговоре с «Лентой.ру» представитель РПЦ заявил, что блогер совершил уголовное преступление.

Ранее стало известно, что в Москве следователи возбудили дело в отношении треш-блогера Станислава Базарова. Молодого человека подозревают в оскорблении чувств верующих и распространении порнографии.

По данным следствия, 28 марта блогер снял ролик, в котором в полуобнаженном виде глумился над православной иконой. После этого фигурант разместил видео в своем Telegram-канале.

Просмотр ролика не оставляет сомнений в том, что этот человек совершает уголовное преступление

Вахтанг Кипшидзепредставитель РПЦ

«Вопрос в том — в какой степени он виновен. Думаю, что это может определить только психиатрическая экспертиза», — заявил Кипшидзе.

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Варвара Кошечкина
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