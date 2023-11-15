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11:39, 15 ноября 2023Экономика

Экономист предрек снижение курса доллара до 70 рублей

Экономист Разуваев спрогнозировал возвращение рубля к 70 за доллар
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Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Рубль продолжит укрепляться и к весне 2024 года станет существенно дороже, полагает экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Bloomberg называл 80 до президентских выборов. Я, честно, думаю, что рубль будет дороже, то есть где-нибудь 70-75, может быть, даже ниже 70, потому что, во-первых, жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, во-вторых, нефть хоть и снизилась, но она комфортная и, в-третьих, обязательная продажа экспортной выручки», — сообщил экономист.

По его словам, это немного скажется на инфляции. Разуваев согласился с прогнозом Центробанка относительно того, что пик инфляции придется на весну. После она начнет снижаться и регулятор потихоньку начнет снижать ключевую ставку, считает собеседник «Ленты.ру».

Тем, кто вкладывается в валюту, аналитик напомнил, что доллар и евро — токсичные для россиян. В качестве альтернативы он назвал дирхам, юань, азербайджанский манат. «И конечно, на фоне геополитики Ближнего Востока интересно золото. Я считаю, что 10 процентов в долларах в следующем году золото точно сделает, даже больше чуть-чуть — до 2200», — заключил Разуваев.

Курс доллара от TradingView

В ходе торгов на Мосбирже утром 15 ноября курс доллара опускался ниже 90 рублей. Такой отметки американская валюта достигла впервые с 27 июля.

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      Екатерина Смирная
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