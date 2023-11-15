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08:01, 15 ноября 2023Интернет и СМИ

Мужчина раскрыл правду о жене и разрушил ее отношения с матерью

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit поделился историей о том, как раскрыл правду о жене и разрушил ее отношения с матерью. Он рассказал теще об измене супруги, что испортило их взаимоотношения.

Автор поста написал, что живет в браке с женой 13 лет. Недавно, по словам автора, они с супругой купили дом и наняли строителя, который должен был помочь с ремонтом. «В прошлую субботу она сказала мне, что приедет ремонтник. У нашей младшей дочери был урок танцев, и жена попросила взять с собой и старшую дочь, так как она захотела отдохнуть после переезда», — рассказал он.

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«Жена начала часто говорить о нашем ремонтнике, призналась, что он писал ей неуместные сообщения», — отметил герой истории. По словам мужчины, на просьбу показать переписку, его супруга заявила, что удалила чат. Затем мужчина вспомнил, что его супруга и строитель оставались наедине.

«Я спросил ее обо всем, в конце концов она призналась, что целовалась с подрядчиком. После расспросов она созналась, что они занимались оральным сексом», — возмутился мужчина.

Автор отметил, что хотел сделать жене так же больно, как она ему. «Я написал ее матери подробное сообщение о том, как ее дочь мне изменила, и сказал супруге, что ее покойному отцу стыдно за ее поступок», — пояснил он и добавил, что для его жены много значили отношения с матерью и память об отце. В ответ женщина обвинила мужа в том, что он разрушил их отношения с матерью. «Я еще думаю, оставаться с ней или нет, но теперь она говорит, что не знает, сможет ли простить меня за то, что я рассказал обо всем ее матери», — заключил рассказчик.

В комментариях под постом пользователи призвали автора развестись с женой. По мнению большинства комментаторов, женщина несправедливо обошлась с мужем.

Ранее пользователь Reddit поделился историей, как сделал случайное открытие о жене и решил развестись спустя 12 лет брака. На совместном сеансе психотерапии он узнал, как супруга на самом деле к нему относится.

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      Олег Давыдов
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