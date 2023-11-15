Сальдо раскрыл число рот ВСУ на левобережье Днепра

Сальдо: на левобережье Днепра от моста до Крынок находится около 1,5 роты ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на всем участке левого берега Днепра от железнодорожного моста до села Крынки находится около полутора рот Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что роты украинских войск размещены преимущественно мелкими группами. Глава региона отметил обеспокоенность людей вопросом нахождения бойцов ВСУ в селе на левобережье Днепра. По его словам, ряд медиа спекулирует на этой теме, подогревая беспокойство.

Ранее Сальдо заявил, что попытки украинских сил форсировать Днепр обречены, никаких возможностей для развития их тактического успеха нет. Как он уточнял, распространялась информация о накоплении ВСУ на правом берегу живой силы и техники.

Губернатор добавил, что отдельные мелкие группы украинской армии могут скрываться на левом берегу Днепра в районе Крынок и около Антоновского моста.