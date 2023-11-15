СБ ООН принял резолюцию Мальты по Газе

Совбез ООН принял резолюцию Мальты по Газе с акцентом на защиту детей

Совет безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) принял резолюцию Мальты, акцентированную на проблеме защиты детей в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за резолюцию проголосовали 12 стран, три воздержались, в том числе Россия, поправку которой о призыве к немедленному перемирию в проект не включили.

Согласно резолюции, СБ ООН требует от всех сторон соблюдения обязательств в рамках международного права, в том числе международного гуманитарного права. В частности — в вопросе защиты мирных граждан и особенно детей.

Кроме того, текст призывает к срочному объявлению длительных гуманитарных пауз и гумкоридоров в Газе с целью создания беспрепятственного и безопасного доступа для ООН и прочих гуманитарных организаций. Также в нем содержится призыв немедленно и без предусловий освободить всех заложников, в том числе детей, удерживаемых ХАМАС и другими группировками.

Среди прочего, Совбез призывает стороны не лишать мирное население сектора Газа доступа к гуманитарной помощи и увеличить объемы ее поставки. При этом СБ отвергает насильственное перемещение мирного населения.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции США по сектору Газа лицензией Израилю на наземную операцию. По его словам, американский проект существенно уступает стандартам качества.