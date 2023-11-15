Извращенец проник в туалет торгового центра и снял посетительницу в кабинке

Житель Таиланда тайно снял посетительницу торгового центра в женском туалете и попался полиции. Об этом сообщает The Thaiger.

29-летний Пхонгсит Лумна преследовал жертву в торговом центре в районе Бангкока Тхонбури. Следом за женщиной он зашел в туалет, где начал снимать ее на телефон из соседней кабинки. Как только посетительница увидела смартфон и закричала, извращенец поспешно скрылся.

Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов вскоре Лумну выследили и задержали. Мужчина рассказал, что работает продавцом в частной компании и владеет павильоном в торговом центре. Во время допроса он заявил, что следил за жертвой, так как посчитал ее привлекательной.

В ходе расследования также выяснилось, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Лумну обвиняли в краже со взломом и попытке изнасилования. В настоящее время он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в США мужчина, работающий в магазине одежды, снял на видео женщину в раздевалке и попался. По словам жертвы, мужчина неоднократно засовывал под дверь кабинки телефон и снимал ее, когда она была в примерочной с вещами.