Сектор Газа покинули 43 белорусских гражданина

МИД Белоруссии: сектор Газа покинули 43 гражданина республики при содействии РФ

Белоруссия при содействии России и Катара организовала выезд граждан республики из сектора Газа через КПП «Рафах» в Египет. О том, что сектор покинули 43 белоруса, сообщила пресс-служба МИД страны агентству БелТА.

«Белорусской стороной в контакте с коллегами из Израиля и Египта, а также при содействии России и Катара проведена работа по организации выхода белорусских граждан и членов их семей из сектора Газа», — заявили в министерстве. В ближайшее время ожидается возвращение в Белоруссию покинувших сектор Газа граждан, добавили в ведомстве.

Ранее советник главы МЧС России Даниил Мартынов заявил, что из сектора Газа осталось эвакуировать порядка 400 россиян. По его словам, в списке ведомства 625 российских граждан, подлежащих эвакуации. Мартынов также согласился, что с учетом более 200 вывезенных с территории сектора Газа россиян, в анклаве осталось еще порядка 400 соотечественников.

