Названо число ждущих эвакуации из сектора Газа россиян

В МЧС сообщили, что из сектора Газа осталось эвакуировать порядка 400 россиян

Из сектора Газа осталось эвакуировать порядка 400 россиян. Об этом заявил советник главы МЧС России Даниил Мартынов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, в списке ведомства 625 россиян, подлежащих эвакуации. В беседе с журналистом Мартынов согласился, что с учетом более 200 вывезенных с территории сектора Газа граждан страны, в анклаве осталось еще порядка 400 соотечественников.

Ранее в столичный аэропорт Домодедово прибыл рейс со второй группой эвакуированных из Газы россиян и членов их семей. Спецбортом МЧС из Каира прилетели 98 человек.

14 ноября глава МЧС России Александр Куренков заявил, что работа передовой группы МЧС, задействованной в эвакуации, будет продолжаться столько, сколько потребуется. Он подчеркнул, что операция будет считаться успешной, когда территорию сектора Газа покинет последний россиянин.

Первые граждане России перешли из Газы на территорию Египта через КПП «Рафах» 12 ноября. Пункт пропуска пересекли 70 человек, в том числе 27 детей и беременная женщина. Согласование порядка и маршрутов эвакуации длилось неделю, в этом приняли участие российские дипломаты. Из-за отсутствия бензина некоторым россиянам пришлось добираться до КПП на тележках, запряженных ослами.