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01:08, 15 ноября 2023Россия

Самолет эвакуированными из Газы россиянами сел в «Домодедово»

Самолет со второй группой эвакуированных из Газы россиян сел в «Домодедово»

Фото: Pexels

Директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко рассказал, что самолет со второй группой россиян, которые были эвакуированы из сектора Газа, приземлился в аэропорту «Домодедово», сообщает РИА Новости.

По его словам, спецбортом МЧС из Каира были эвакуированы 98 граждан России и члены их семей.

Уточняется, что первый рейс прибыл в столичный аэропорт в 0.30 мск.

Ранее официальный представитель Государственного департамента Мэттью Миллер рассказал, что США довольны решением Израиля о гуманитарных паузах в секторе Газа, однако призывают увеличить их продолжительность.

Также высокопоставленный американский чиновник рассказал, что Израиль и палестинское движение ХАМАС в скором времени будут готовы заключить соглашение, которое подразумевает освобождение заложников и паузу в военных действиях.

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      Марина Совина
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