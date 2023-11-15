Самолет эвакуированными из Газы россиянами сел в «Домодедово»

Самолет со второй группой эвакуированных из Газы россиян сел в «Домодедово»

Директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко рассказал, что самолет со второй группой россиян, которые были эвакуированы из сектора Газа, приземлился в аэропорту «Домодедово», сообщает РИА Новости.

По его словам, спецбортом МЧС из Каира были эвакуированы 98 граждан России и члены их семей.

Уточняется, что первый рейс прибыл в столичный аэропорт в 0.30 мск.

Ранее официальный представитель Государственного департамента Мэттью Миллер рассказал, что США довольны решением Израиля о гуманитарных паузах в секторе Газа, однако призывают увеличить их продолжительность.

Также высокопоставленный американский чиновник рассказал, что Израиль и палестинское движение ХАМАС в скором времени будут готовы заключить соглашение, которое подразумевает освобождение заложников и паузу в военных действиях.