В МЧС России заявили о готовности помочь в эвакуации граждан СНГ из сектора Газа

Глава МЧС Куренков: Россия готова помочь в эвакуации граждан СНГ из сектора Газа

Россия готова помочь в эвакуации граждан стран СНГ из сектора Газа. Об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков в беседе с ТАСС.

По его словам, у ведомства есть информация, что вместе с россиянами пересечь контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа также планировали жители стран бывшего Советского Союза. «Мы никому не отказываем. Конечно, заберем и привезем их», — заверил Куренков.

Он также сообщил, что работа передовой группы МЧС, задействованной в эвакуации, будет продолжаться столько, сколько потребуется. Куренков подчеркнул, что операция будет считаться успешной, когда территорию сектора Газа покинет последний россиянин.

Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал, что вторая группа эвакуированных россиян в составе 98 человек находится в удовлетворительном состоянии. Среди них две беременные женщины. Почти половина группы — дети.

Первые граждане России перешли из Газы на территорию Египта через КПП «Рафах» 12 ноября. Пункт пропуска пересекли 70 человек, в том числе 27 детей и беременная женщина. Согласование порядка и маршрутов эвакуации длилось неделю, в этом приняли участие российские дипломаты. Из-за отсутствия бензина некоторым россиянам пришлось добираться до КПП на тележках, запряженных ослами.