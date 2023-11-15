Стало известно о тайном переезде Шнурова в Германию

«КП»: музыкант Сергей Шнуров тайно переехал в Германию, купив там жилье

Российский рок-музыкант Сергей Шнуров тайно переехал в Германию вместе с семьей — артист купил там жилье и перевез вещи. Об этом газете «Комсомольская правда» («КП») стало известно со слов матери бывшей помощницы музыканта Анастасии Кулигиной Валентины.

По словам Валентины Кулигиной, Шнуровы почти все время живут в Германии, а в России у них остался только обслуживающий персонал. Анастасия начала перевозить вещи работодателей в другую страну осенью 2022 года, включая домашних животных и драгоценности. «Два раза точно была. Первый раз провела там неделю. Настя нанимала людей, чтобы мебель собирали и дом приводили в порядок. Окна чистили, все драили», — рассказала Кулигина.

Она добавила, что не знает причину переезда. «Может, из-за спецоперации решили туда поехать, как и остальные? У жены Шнурова папа — миллиардер. Деньги у них есть, почему бы и нет? Они, по-моему, и сейчас уехали туда», — предположила Кулигина.

При этом окружение Шнурова не в курсе переезда. По словам шоумена Стаса Барецкого, певец давно собирался уехать из России, однако сейчас большую часть времени проводит в родной стране, хотя периодически летает в Германию. Певица Зоя, работающая вместе со Шнуровым, заявила, что на данный момент музыкант проживает в России.

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