Раскрыты подробности о недвижимости Пугачевой и Галкина на Кипре

aif.ru: у Пугачевой и Галкина может быть несколько видов недвижимости на Кипре

Певице Алле Пугачевой и ее мужу, юмористу Максиму Галкину (признан Минюстом России иноагентом), может принадлежать сразу несколько видов недвижимости на Кипре. Подробности раскрыл проживающий в Лимассоле бизнесмен Андрей Р. в беседе с aif.ru.

Собеседник издания подтвердил, что у звездной пары есть апартаменты в 37-этажном комплексе «One» — самом высоком жилом доме на побережье. В здании семье принадлежит целый этаж. Комплекс расположен на первой линии с видом на море.

Жильцам дома доступны бассейн, стоянка, крытая веранда, кондиционеры, услуги консьержа, хранилище для вина с контролируемой температурой, бизнес-центр и охраняемая подземная парковка, SPA с процедурным кабинетом, сауной, паровой баней, спортзал, комната для переговоров и трехлетнее бесплатное членство в гольф-клубе. Несколько лет назад апартаменты в «One» продавали за 3,2 миллиона евро, но актуальная стоимость неизвестна.

Бизнесмен считает, что Пугачева и Галкин владеют также роскошной виллой в этом районе. «Я часто езжу мимо этой виллы, и то, как она охраняется, говорит о многом. Зеленая изгородь в три этажа, камеры через каждые 10 метров», — рассказал он, отметив, что видел рядом с особняком машину с Галкиным и водителем на переднем сидении.

«А не так давно в этих же окрестностях видели роскошный Rolls-Royce с номером 555. Все же знают, что Алла Борисовна любит эту модель авто, также затонированный сзади, только водитель за рулем был», — добавил бизнесмен. При этом Андрей Р. не берется на сто процентов утверждать, что вилла действительно принадлежит звездной семье.

Ранее дача Пугачевой в подмосковном Солнечногорске подешевела в два раза — с 225 миллионов до 100 миллионов рублей. Причиной резкого падения цены на загородный дом с собственным пирсом стала срочность его продажи.