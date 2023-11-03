Квартира за 400 миллионов и особняк с личным причалом. Пугачева могла вернуться в Россию, чтобы разобраться с имуществом

У вернувшейся в Россию Пугачевой осталась квартира в Москве и два участка земли

Певица Алла Пугачева вернулась в Россию из-за границы — ее заметили в замке в подмосковной деревне Грязь. Визит артистки связывают с необходимостью продать оставшуюся в стране недвижимость. Однако от чего конкретно собирается избавиться Пугачева, пока не известно.

СМИ пишут, что Пугачева направилась именно в замок. Однако еще весной появилась информация о том, что знаменитый особняк продан. Имя нового владельца тогда не разглашалось, но как говорил продюсер Сергей Дворцов, это вхожий в семью артистов предприниматель.

Позднее стало известно, что новый владелец — поэт и музыкант Станислав Барецкий. Он рассказывал, что уже встречался с Пугачевой после ее возвращения в Россию и собирается встречаться снова, чтобы «бумаги подписывать». Шоумен подчеркнул, что оставался с ней на связи и знал о ее приезде. Новый владелец якобы заплатил за объект 450 миллионов рублей. Переговоры проходили в Израиле и Прибалтике. При этом позже информацию о продаже опровергли.

В окружении Пугачевой предполагают, что она приехала составить дополнительное завещание и решить с нотариусом вопросы наследования. При этом у самой примадонны в России осталось всего три объекта.

У Пугачевой есть квартира в центре Москвы

Единственное полноценное жилье певицы в России — роскошная квартира в Филипповском переулке в районе Арбат. Эту недвижимость подарил Пугачевой бывший зять Руслан Байсаров в 2004 году. Площадь квартиры — 303 квадратных метра. Внутри есть просторная гостиная с домашним кинотеатром, кухня, столовая, студия для репетиций, гардеробная, санузел и две спальни (одна для Пугачевой, другая — для Галкина).

Среди особенностей квартиры — расписные потолки, эксклюзивная итальянская мебель, настоящий зимний сад и вид на храм Христа Спасителя, который открывается из окон одной комнаты.

В этом же доме артистке принадлежит личное машиноместо и объект площадью 13 квадратных метров — его предназначение не известно.

400 млн рублей стоит единственная квартира Пугачевой в Москве

Риелторы оценивают столичную квартиру Пугачевой в 400 миллионов рублей. В октябре появились слухи, что певица собирается продать квартиру, но позже эту информацию опровергли. Источники предполагают, что артистка будет сдавать жилье в аренду — это получится сделать примерно за 400 тысяч рублей, то есть 0,1 процента от общей стоимости.

Две дачи под Москвой

Первая загородная недвижимость Пугачевой находится в подмосковной деревне Бережки Солнечногорского района. Участок в 70 соток расположен на первой линии реки Истры. На территории стоит элитный трехэтажный особняк площадью 800 квадратных метров, его певица выстроила в конце 90-х.

Внутри дома шесть спален, гостиная с камином, библиотека, гардеробная, SPA-зона с бассейном, лаунж-зона с баром и бильярдной, а также кинотеатр. В интерьере присутствуют золото и лепнина, статуи и колонны, шелковые обои, цветастые шторы, множество картин, ковры и зеркальные стены. На участке высажены ели, березы и кустарники. Там же похоронены две собаки Пугачевой — Ирма и Покемон. Певица также арендовала часть берега реки и обустроила на нем личный причал.

225 млн рублей стоит дача Пугачевой в деревне Бережки

В марте внук артистки Никита Пресняков пытался продать недвижимость за 225 миллионов рублей. Однако сделка не состоялась, так как на Пугачеву подали в суд из-за долгов за содержание причала.

Позже суд решил не взыскивать с примадонны долг почти в 50 тысяч рублей за аренду территории под причал. Затем на певицу повторно подали в суд с требованием снести пирс, но и тут интересы истца не были выполнены.

Другая дача Пугачевой находится в ДСК «Творчество» в Новой Москве. Речь идет о двухэтажном доме за массивным ограждением. Помимо основного здания, на участке имеются дополнительные постройки. Также в распоряжении хозяев есть отдельный гараж.

Фото: Gennadii Usoev / Globallookpress.com

За эту дачу у артистки тоже пытались взыскать долги через суд. Однако недвижимость принадлежит Пугачевой только по кадастровым документам. Певица продала дачу владельцу одного из крупнейших моллов Москвы. После распространенной СМИ информации о долгах по даче юристы артистки обратились в суд, после чего газовщики отменили иск в отношении Пугачевой.