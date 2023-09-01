Стало известно о продаже дачи Пугачевой

Mash: певица Алла Пугачева продала дачу в Троицком районе Подмосковья

Певица Алла Пугачева продала дачу в Троицком районе Подмосковья. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Mash.

Владение сняли на видео, на котором запечатлен двухэтажный дом за массивным ограждением. На участке также есть дополнительные постройки, включая гараж. Ранее сообщалось, что известная артистка якобы задолжала более 15 тысяч рублей за использование газа на этом участке.

Однако позже выяснилось, что Пугачева продала данный объект, хотя по кадастровым документам пока является его владелицей. На данный момент, по словам соседей, в доме живет владелец одного из крупнейших моллов Москвы.

В июле Пугачева приехала в Юрмалу и арендовала там виллу «Марта». Местный риелтор заявил, что съемный дом артистки летом стоит 150 тысяч евро в месяц.