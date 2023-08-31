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14:09, 31 августа 2023Среда обитания

Тайная дача Пугачевой попала на видео

Дача Аллы Пугачевой в Новой Москве попала на видео

Тайная дача певицы Аллы Пугачевой в поселении Первомайское в Новой Москве попала на видео. Кадры с загородным участком звезды опубликовал Telegram-канал Mash.

На появившемся в сети ролике запечатлен двухэтажный дом за массивным ограждением. Помимо основного здания, на участке имеются дополнительные постройки. Также в распоряжении хозяев есть отдельный гараж.

По данным канала, сейчас недвижимость принадлежит Пугачевой только по кадастровым документам. Певица продала дачу владельцу одного из крупнейших моллов Москвы. После распространенной СМИ информации о долгах по даче юристы артистки обратились в суд, после чего газовщики отменили иск в отношении Пугачевой.

Ранее на Пугачеву подали в суд из-за долга по оплате коммунальных услуг. Артистка якобы задолжала более 15 тысяч рублей за использование газа на дачном участке площадью 1,2 тысячи квадратных метров в ДСК «Творчество». При этом директор певицы Елена Чупракова опровергла информацию о том, что певица владеет таким загородным участком.

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    Александра Качан
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