Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:21, 31 августа 2023Среда обитания

Директор Пугачевой рассказала о ее тайной даче

Директор Пугачевой опровергла информацию о ее тайной даче

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова опровергла информацию о том, что певица владеет загородным участком в московском поселении Первомайское. Об этом сообщает издание «Подъем».

По словам Чупраковой, новости о тайной даче Пугачевой — выдумка. «Я никогда не слышала про такой участок у Аллы Борисовны. По всей видимости, фейк. Я ничего про это не знаю», — рассказала представительница артистки.

Ранее СМИ сообщили, что на Пугачеву подали иск в суд из-за долга по оплате коммунальных услуг. Артистка якобы задолжала более 15 тысяч рублей за использование газа на дачном участке площадью 1,2 тысячи квадратных метров в ДСК «Творчество» в Новой Москве, который до этого певица держала в тайне

В 2023 году на Пугачеву дважды подавали в суд за долги по даче. В мае у артистки обнаружили задолженность по оплате причала на занимаемой ею территории у берега Истры. Суд обязал артистку выплатить 44,5 тысячи рублей и семь тысяч рублей пени, однако позже решил не взыскивать с Пугачевой эту сумму.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    В Приморье разрушительный паводок, вода смывает дома, мосты и людей. Регион ждет новый тайфун

    В России запретят сжигать солому

    Одна категория студентов в России получит финансовую поддержку

    Прихожанку российского храма задержали за похищение мощей Николая Чудотворца

    Россияне оценили дефицит автозапчастей

    В части российского региона ввели режим ЧС из-за взрыва газа

    В Минкульте раскритиковали «Барби» и «Оппенгеймера»

    Китай и Таиланд проведут совместные учения

    В США высказались об истоке конфликта на Украине

    В Госдуме оценили идею сделать 1 сентября выходным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости