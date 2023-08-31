Директор Пугачевой рассказала о ее тайной даче

Директор Пугачевой опровергла информацию о ее тайной даче

Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова опровергла информацию о том, что певица владеет загородным участком в московском поселении Первомайское. Об этом сообщает издание «Подъем».

По словам Чупраковой, новости о тайной даче Пугачевой — выдумка. «Я никогда не слышала про такой участок у Аллы Борисовны. По всей видимости, фейк. Я ничего про это не знаю», — рассказала представительница артистки.

Ранее СМИ сообщили, что на Пугачеву подали иск в суд из-за долга по оплате коммунальных услуг. Артистка якобы задолжала более 15 тысяч рублей за использование газа на дачном участке площадью 1,2 тысячи квадратных метров в ДСК «Творчество» в Новой Москве, который до этого певица держала в тайне

В 2023 году на Пугачеву дважды подавали в суд за долги по даче. В мае у артистки обнаружили задолженность по оплате причала на занимаемой ею территории у берега Истры. Суд обязал артистку выплатить 44,5 тысячи рублей и семь тысяч рублей пени, однако позже решил не взыскивать с Пугачевой эту сумму.