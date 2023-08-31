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10:04, 31 августа 2023Среда обитания

На Пугачеву подали в суд из-за долгов по тайной даче

Алла Пугачева задолжала 15 тысяч рублей столичным газовикам и попала под суд

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

На певицу Аллу Пугачеву подали в суд из-за долга по оплате коммунальных услуг. Артистка задолжала столичным газовщикам чуть более 15 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о загородном участке в московском поселении Первомайское, за который Пугачева не оплатила газ в мае и июне. Общая сумма долга компании «Газпром межрегионгаз», которая выступает поставщиком услуг, достигла 15,54 тысячи рублей.

По информации Mash, на артистку оформлен участок в 1,2 тысячи квадратов в ДСК «Творчество» в Новой Москве. На этой территории может располагаться дача певицы, которая до этого держалась в тайне.

В 2023 году на Пугачеву уже подавали в суд за долги по даче. В мае у певицы нашли задолженность по оплате причала на занимаемой ею территории у берега Истры. Суд обязал артистку выплатить 44,5 тысячи рублей плюс семь тысяч пени, но в итоге решил не взыскивать с Пугачевой эту сумму.

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    Нина Ташевская
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