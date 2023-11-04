Дача Пугачевой с причалом резко подешевела

Mash: стоимость дачи Пугачевой под Москвой упала с 225 млн до 100 млн рублей

Цена фамильной дачи Аллы Пугачевой в подмосковном Солнечногорске упала в два раза — с 225 до 100 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Причиной резкого удешевления дома с собственным пирсом стала срочность. Издание отмечает, что владельцы участка предпочли снизить стоимость, чтобы скорее получить оплату.

Дом площадью 800 квадратных метров расположен на участке в 70 соток на первой линии реки Истры и имеет собственный причал. Внутри четырехэтажного особняка шесть спален, кухня, столовая, гостиная с камином, библиотека, гардеробная, зона спа с бассейном, терраса, лаунж-зона с баром и бильярдной, а также кинотеатр. В интерьере присутствуют золото и лепнина, статуи и колонны, шелковые обои, цветастые шторы, множество картин, ковры и зеркальные стены.

На продажу дачу певицы в марте 2023 года выставил ее внук Никита Пресняков. Позже выяснилось, что у Пугачевой были долги за аренду причала на даче — после отъезда из России звезда не оплатила занимаемую территорию и осталась должна 44,5 тысячи рублей плюс 7 тысяч пени. Из-за этого на нее подали в суд. Недавно стало известно, что суд полностью отклонил иск и разрешил Пугачевой оставить пирс.