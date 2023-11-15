Си Цзиньпин прибыл в США для встречи с Байденом и участия в саммите АТЭС

Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС

Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Сан-Франциско для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также проведения очных переговоров с действующим президентом США Джо Байденом. О начале визита и целях поездки лидера Китая сообщает китайское государственное агентство «Синьхуа».

Отмечается, что в церемонии встречи Си Цзиньпина у трапа самолета приняли участие губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом и министр финансов США Джанет Йеллен. В состав китайской делегации также вошли член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), первый секретарь секретариата ЦК КПК Цай Ци, а также член Политбюро ЦК КПК, действующий глава МИД Китая Ван И.

Переговоры лидеров США и Китая в ходе саммита запланированы на 15 ноября. Ранее сообщалось, что Байден в ходе встречи намерен затронуть ключевые вопросы двусторонних отношений, в том числе о связях Пекина с Тегераном и его роли в конфликте на Украине, политику США в отношении Тайваня и возобновление контактов военных представителей обоих государств.