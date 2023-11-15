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18:03, 15 ноября 2023Мир

Си Цзиньпина встретили в США баннером с критикой Компартии Китая

Newsweek: Си Цзиньпина встретили в США баннером с критикой Компартии Китая

Фото: Brittany Hosea-Small / Reuters

Председателя КНР Си Цзиньпина встретили по прибытии в США баннером с критикой Коммунистической партии Китая (КПК). Об этом сообщает издание Newsweek.

«Конец КПК, свободный Китай, свободный Гонконг, свободный Тибет, свободные уйгуры», — было написано на баннере, который кружил над Сан-Франциско, куда прибыл председатель КНР. Отмечается, что акция была устроена активистами и представителями китайской диаспоры.

Один из организаторов акции, исполнительный директор базирующейся в Нью-Йорке организации по правам человека в Китае Фэнсуо Чжоу заявил, что целью акции было предостеречь руководство США от сотрудничества с Пекином. По его мнению, выстраивание отношений с Китаем является «саморазрушительным» и «бесполезным».

Си Цзиньпин прилетел в Сан-Франциско для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и для переговоров с президентом США Джо Байденом.

Переговоры лидеров США и Китая в ходе саммита запланированы на 15 ноября. Байден в ходе встречи намерен затронуть ключевые вопросы двусторонних отношений, в том числе о связях Пекина с Тегераном и его роли в конфликте на Украине, политику США в отношении Тайваня и возобновление контактов военных представителей обоих государств.

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      Максим Габриелян
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