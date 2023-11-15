Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:10, 15 ноября 2023Экономика

В Европе решили усложнить работу российских компаний

Bloomberg: ЕС предложил ввести валютный контроль для бизнеса россиян

Фото: Willfried Wende / Unsplash

Страны Евросоюза решили усложнить работу бизнеса, которым владеют граждане России. Об этом со ссылкой на проект 12-го пакета санкций сообщает Bloomberg.

Как отмечают авторы законопроекта, целью нового пакета рестрикций является ограничение способности Кремля обходить санкции и сокращение источников доходов Москвы. В качестве одной из мер они предложили ввести аналог частичного валютного контроля для компаний, которыми владеют россияне. Такой бизнес обяжут получать разрешение на вывод средств из ЕС.

Кроме того, власти ЕС намерены запретить гражданам России занимать должности в европейских компаниях, предоставляющих кошельки, счета и услуги по хранению криптоактивов. Конкретный перечень должностей при этом не называется. Еще одна из обсуждаемых мер — требование к экспортерам включать в свои контракты положения, запрещающие поставки из России определенных товаров.

Материалы по теме:
Что такое дефолт простыми словами? Причины и последствия дефолта для государства
Что такое дефолт простыми словами?Причины и последствия дефолта для государства
7 сентября 2023
Работники во всем мире отказываются возвращаться с удаленки. Как желание работать дома бьет по экономике больших городов?
Работники во всем мире отказываются возвращаться с удаленки.Как желание работать дома бьет по экономике больших городов?
12 ноября 2023

Еврокомиссия намерена представить 12-й пакет антироссийских санкций на утверждение в Совет Евросоюза в ближайшее время. В него войдут ограничения на экспорт станков, химикатов, литиевых батарей и двигателей для БПЛА, которые Россия может использовать в спецоперации на Украине.

Один из основных пунктов в наборе ограничений — ужесточение контроля за поставками российской нефти. ЕС собирается требовать от поставщиков указания всех затраты на экспорт топлива, такие как страхование и фрахт. Эту меру объясняют подозрениями, что компании искусственно завышают расходы, чтобы «замаскировать» реальную стоимость российской нефти. Блок также намерен запретить продавать некоторым юридическим и физическим лицам из России танкеры и подержанные суда.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Китаю надоело, что США говорят одно, а делают другое» Чего ждать от встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена?

      В Ираке обстреляли ракетами американскую базу

      Названы простые способы справиться с сезонной депрессией

      Подожженного старшеклассниками 13-летнего россиянина выставили из магазина

      Российские студентки прикурили от Вечного огня и были задержаны

      В ПКР рассказали об условиях допуска россиян на Игры-2024

      Блогерша нашла дешевую замену ботоксу

      В России задумали отменить комиссии за ЖКУ

      Яна Поплавская обвинила Аллу Пугачеву во лжи

      В России покажут экшн-триллер без диалогов «Немая ярость»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости