Сооснователь SpaceX отправил на орбиту экспериментальный аппарат

Компания сооснователя SpaceX отправила на орбиту экспериментальный аппарат

Стартап Impulse Space, возглавляемый одним из сооснователей компании SpaceX — разработчиком ракетных двигателей семейства Merlin Томасом Мюллером, успешно отправил на околоземную орбиту экспериментальный аппарат Mira. Об этом пишет обозреватель ArsTechnica Эрик Бергер.

Космический корабль Mira был запущен на ракете Falcon 9 в прошедшие выходные и успешно начал работу на низкой околоземной орбите. Основная задача 300-килограммового экспериментального аппарата, по своим размерам сопоставимого с посудомоечной машиной, заключается в довыведении космических нагрузок на заданные орбиты.

В будущем компания Мюллера планирует разработать аппарат для довыведения кораблей на геостационарную орбиту. «Мы хотим сделать дешевый и простой способ добраться в любую точку Солнечной системы», — заявил инженер и предприниматель.

В декабре 2020 года Мюллер сообщил в Twitter, что покинул компанию SpaceX.