Соревнования по национальным видам спорта пройдут в Северной Осетии

Фамильные соревнования по национальным видам спорта пройдут в Северной Осетии

В Северной Осетии пройдут первые республиканские соревнования по национальным видам спорта среди фамильных команд. Об этом сообщает ТАСС.

Турнир, который пройдет 18 ноября, будет приурочен к празднованию Джеоргуба.

«ОО "Ирон Федерация" при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта "Этноспорт: от героев — героям" и СОРОДОФ "Иудзинад" проводят первые республиканские межфамильные соревнования по осетинским национальным видам спорта "Иудзинады Зилахар" среди любительских фамильных команд», — говорится в сообщении.

Соревнования пройдут по пять спортивным дисциплинам: дур (метание камня), чъопп (лянга, жожка), ивазанта (мас-рестлинг), фат и ардын (стрельба из лука), хъил ивазан (перетягивание шеста). Также ожидается презентация каждой фамилии и ее заслуженных представителей.