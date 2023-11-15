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16:53, 15 ноября 2023Моя страна

Соревнования по национальным видам спорта пройдут в Северной Осетии

Фамильные соревнования по национальным видам спорта пройдут в Северной Осетии

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

В Северной Осетии пройдут первые республиканские соревнования по национальным видам спорта среди фамильных команд. Об этом сообщает ТАСС.

Турнир, который пройдет 18 ноября, будет приурочен к празднованию Джеоргуба.

«ОО "Ирон Федерация" при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта "Этноспорт: от героев — героям" и СОРОДОФ "Иудзинад" проводят первые республиканские межфамильные соревнования по осетинским национальным видам спорта "Иудзинады Зилахар" среди любительских фамильных команд», — говорится в сообщении.

Соревнования пройдут по пять спортивным дисциплинам: дур (метание камня), чъопп (лянга, жожка), ивазанта (мас-рестлинг), фат и ардын (стрельба из лука), хъил ивазан (перетягивание шеста). Также ожидается презентация каждой фамилии и ее заслуженных представителей.

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      Варвара Кошечкина
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