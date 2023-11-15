Спрогнозирован курс доллара на ближайшее время

Финконсультант Волкова допустила снижение курса доллара до 88 рублей

Курс доллара на уровне 90 рублей является комфортным как для экспортеров, так и для Центробанка, а также простых россиян, готовых покупать валюту после снижения ее курса на 10 процентов, рассказала «Известиям» финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова.

Специалист отметила, что на снижении курса американской валюты сейчас сказываются введенные ранее меры, прежде всего увеличение ставки Центробанка, а не продажи валютной выручки, которые «еще не начались».

«В ближайшее время мы так и будем находиться в этих значениях — 90 рублей за доллар. Возможно, периодически курс будет опускаться до 88–89 рублей за единицу», — поделилась эксперт прогнозом.

По мнению главы аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, вероятность сохранения курса доллара в коридоре 87-90 рублей остается высокой, при этом стоимость единицы американской валюты может временно опуститься еще на 5-7 процентов.