Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:00, 15 ноября 2023Экономика

В России не исключили дальнейшего укрепления курса рубля

Аналитик Евстифеев не исключил снижения курса доллара до 83-85 рублей
СюжетКурс доллара:

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Вероятность сохранения курса доллара в коридоре 87-90 рублей остается высокой, при этом стоимость единицы американской валюты может опускаться еще на 5-7 процентов, не исключил в беседе с «Газетой.Ru» глава аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Озвученный показатель возможного дальнейшего укрепления курса соответствует 83-85 рублям за доллар, отмечают журналисты. В целом эксперт ожидает «еще более комфортные уровни для покупки валюты на среднесрочную перспективу».

Доллар 15 ноября упал ниже 89 рублей впервые с 4 июля. За месяц рубль по отношению к американской валюте укрепился более чем на 10 процентов. Динамика сохраняется даже в ситуации снижения мировых цен на нефть. По мнению специалистов, влияние на нее оказывают ранее предпринятые для стабилизации курса нацвалюты меры. В первую очередь это введение обязательной продажи валютной выручки экспортеров и повышение ключевой ставки Центробанка.

Ранее на этой неделе финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал, что в ближайшее время курс рубля сохранит устойчивость благодаря высоким процентным ставкам и притоку валютной экспортной выручки.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      «Китаю надоело, что США говорят одно, а делают другое» Чего ждать от встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена?

      В Ираке обстреляли ракетами американскую базу

      Названы простые способы справиться с сезонной депрессией

      Подожженного старшеклассниками 13-летнего россиянина выставили из магазина

      Российские студентки прикурили от Вечного огня и были задержаны

      В ПКР рассказали об условиях допуска россиян на Игры-2024

      Блогерша нашла дешевую замену ботоксу

      В России задумали отменить комиссии за ЖКУ

      Яна Поплавская обвинила Аллу Пугачеву во лжи

      В России покажут экшн-триллер без диалогов «Немая ярость»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости