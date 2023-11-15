В России не исключили дальнейшего укрепления курса рубля

Аналитик Евстифеев не исключил снижения курса доллара до 83-85 рублей

Вероятность сохранения курса доллара в коридоре 87-90 рублей остается высокой, при этом стоимость единицы американской валюты может опускаться еще на 5-7 процентов, не исключил в беседе с «Газетой.Ru» глава аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Озвученный показатель возможного дальнейшего укрепления курса соответствует 83-85 рублям за доллар, отмечают журналисты. В целом эксперт ожидает «еще более комфортные уровни для покупки валюты на среднесрочную перспективу».

Доллар 15 ноября упал ниже 89 рублей впервые с 4 июля. За месяц рубль по отношению к американской валюте укрепился более чем на 10 процентов. Динамика сохраняется даже в ситуации снижения мировых цен на нефть. По мнению специалистов, влияние на нее оказывают ранее предпринятые для стабилизации курса нацвалюты меры. В первую очередь это введение обязательной продажи валютной выручки экспортеров и повышение ключевой ставки Центробанка.

Ранее на этой неделе финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал, что в ближайшее время курс рубля сохранит устойчивость благодаря высоким процентным ставкам и притоку валютной экспортной выручки.