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19:14, 13 ноября 2023Экономика

В России оценили устойчивость курса рубля

В РФ назвали высокие ставки и приток валюты причинами устойчивости курса рубля
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В ближайшее время курс рубля сохранит устойчивость благодаря высоким процентным ставкам и притоку валютной экспортной выручки, рассказал «Известиям» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Согласно его оценке, падение стоимости нефти пока существенно не давит на курс рубля, но и наметившееся укрепление российской валюты на фоне дешевеющих углеводородов выглядит неустойчивым.

Среди других важных для курса факторов эксперт перечислил предстоящую публикацию в США данных по инфляции, выход 15 ноября отчета по ВВП России за III квартал, а также то, что с приближением пика налоговых выплат увеличатся продажи валюты экспортерами.

В ходе торгов 13 ноября на Мосбирже курс доллара во второй половине дня опустился ниже 92 рублей, оказавшись на минимальных с конца июля позициях. Банк России объясняет рост рубля принятым ранее решением по введению обязательной репатриации и продаже валютной выручки экспортерами.

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      Дмитрий Воронин
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