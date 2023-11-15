Foreign Affairs: США упустили шанс для выгодного северокорейского урегулирования

США упустили шанс для выгодного северокорейского урегулирования из-за разногласий с Китаем и Россией. Об этом в статье для Foreign Affairs пишут научный сотрудник программы ядерной политики Фонда Карнеги за международный мир (внесен в реестр иноагентов) Джейми Квонг и старший научный сотрудник Стэнтона в программе ядерной политики фонда Анкит Панда.

Отмечается, что КНДР ищет преимущества в условиях конфронтации между Вашингтоном, Пекином и Москвой. По мнению авторов, учитывая более «благоприятные связи Северной Кореи с Россией и, возможно, с Китаем», северокорейский лидер Ким Чен Ын не видит срочности в возобновлении взаимодействия с Соединенными Штатами.

На этом фоне США должны сосредоточиться на выработке предложений, которые снизят ядерные риски, не ставя под угрозу всеобщее сдерживание, однако одного смягчения санкций будет уже недостаточно, считают эксперты. «Невыполнение санкций Россией и Китаем снижает предполагаемую выгоду от таких уступок для Северной Кореи», — сказано в публикации.

Предложения по активному снижению рисков могут включать меры прозрачности, такие как уведомления о запусках ракет; обмен мнениями по ядерным доктринам между официальными лицами США и Северной Кореи; открытые дискуссии по стратегической стабильности между Северной Кореей и Соединенными Штатами и их региональными союзниками.

Ранее в США рассказали о провале политики президента США Джо Байдена по денуклеаризации КНДР, несмотря на попытки Вашингтона возобновить дипломатическое взаимодействие с Пхеньяном. Северная Корея не желает отвечать взаимностью на дипломатические инициативы США и вместо этого развивает более тесные связи с Россией и Китаем.