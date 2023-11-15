В США рассказали о провале политики Байдена по денуклеаризации КНДР

Foreign Affairs: политика США по денуклеаризации КНДР провалилась

Политика США по денуклеаризации КНДР провалилась, несмотря на попытки Вашингтона возобновить дипломатическое взаимодействие с Пхеньяном. Об этом сообщает Foreign Affairs.

В мае 2021 года администрация президента США Джо Байдена опубликовала обзор политики Северной Кореи, в котором были обозначены основные направления политики страны в отношении КНДР, а именно стремления к полной денуклеаризации и повышению безопасности на Корейском полуострове.

Однако на практике, несмотря на попытки США, политика денуклеаризации провалилась, поскольку Северная Корея не желала отвечать взаимностью на дипломатические инициативы США и вместо этого развивала более тесные связи с Россией и Китаем. Это помогло Пхеньяну добиться успеха в стратегической перекалибровке, на которую северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые намекнул после неудавшейся встречи с американским президентом в Ханое в феврале 2019 года.

Ранее в США предрекли рост угроз со стороны КНДР из-за России. Сообщается, что сближение Москвы и Пхеньяна, особенно при беспрецедентном уровне технического сотрудничества, может усилить угрозу для Вашингтона.