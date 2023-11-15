В США предрекли рост угроз со стороны КНДР из-за России

Foreign Affairs: техническое сотрудничество России и КНДР усилит угрозу для США

Техническое сотрудничество России и КНДР усилит угрозу для США. Ее рост со стороны Северной Кореи предрекло издание Foreign Affairs.

Неограниченное российско-северокорейское сближение — особенно при беспрецедентном уровне технического сотрудничества — может усилить угрозу, которую Северная Корея представляет для Соединенных Штатов и их союзников, сказано в материале. Отмечается, что США не удалось уменьшить опасность, исходящую от ядерного арсенала Северной Кореи, или иным образом повлиять на выбор председателя республики Ким Чен Ына.

Более того, сдержанная реакция Вашингтона на беспрецедентный всплеск ракетной активности Пхеньяна в 2022 и 2023 годах указывает на общую нормализацию северокорейской ядерной программы, говорится в статье.

Ранее в КНДР обвинили США в поставках Украине запрещенных вооружений. США все еще поставляют на фронт Украины летальные вооружения, в том числе кассетные авиабомбы, заявил глава департамента по делам международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су.

