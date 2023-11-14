В КНДР обвинили США в поставках Украине запрещенных вооружений

МИД КНДР: США попирают мир в Европе поставками Киеву запрещенных вооружений

Соединенные Штаты попирают мир в Европе поставками Украине запрещенных вооружений. Об этом рассказал глава департамента по делам международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су в интервью Центральному телеграфному агентству (ЦТАК).

«США все еще поставляют на фронт Украины летальные вооружения, в том числе кассетные авиабомбы и снаряды с обедненным ураном, использование которых полностью запрещено международными правовыми нормами», — отметил дипломат.

Как считает Чо Чхоль Су, равно как и Штаты, Великобритания желает затянуть украинский конфликт поставками Киеву снарядов с обедненным ураном, крылатых ракет дальностью 250 километров и противотанковых вооружений.

Ранее посол КНДР в России Син Хон Чхоль заявил, что США может столкнуться с «вторым Афганистаном» в лице Украины, так как поражение американцев в этом регионе будет не менее масштабным.

По словам дипломата, Соединенные Штаты «принуждают человечество к самой жестокой войне», свои интересы они ставят превыше мировой стабильности.

Кроме того, в МИД КНДР подчеркнули, что нестабильность в мире вызвана стремлением властей США к ядерной гегемонии. Как уточнили в ведомстве, Вашингтон считает угрозой укрепление обороноспособности других государств, но в то же время стремится ускорить совершенствование своей противоракетной обороны.