В КНДР назвали виновника мировой нестабильности

ЦТАК: нестабильность в мире вызвана стремлением США к ядерной гегемонии

Нестабильность в мире вызвана стремлением властей США к ядерной гегемонии. Такое мнение высказал сотрудник Института разоружения и мира при МИД КНДР Ким Гван Мён, передает РИА Новости.

Он отметил, что в американском правительстве вновь звучат призывы к мировому господству посредством ядерного превосходства «Из-за гегемонистских происков и вмешательства США серьезно нарушаются мир и стабильность во всех уголках мира, в том числе в Европе и на Ближнем Востоке», — заявил эксперт.

По его словам, Вашингтон считает угрозой укрепление обороноспособности других государств но в то же время стремится ускорить совершенствование своей противоракетной обороны и модернизацию ядерных вооруженных сил.