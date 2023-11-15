США заявили о решающих для соглашения Армении и Азербайджана ближайших неделях

Госдеп: ближайщие недели станут решающими для мирного соглашения Баку и Еревана

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что ближайшие несколько недель станут решающими для мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что Баку и Ереван встречались много раз. По словам О'Брайена, следующие недели станут проверкой готовности сторон перейти от намерений к соглашению. «Потому что, как мы знаем, "да" — это слово, которого труднее всего добиться на переговорах», — заявил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что мирный договор между Баку и Ереваном можно считать согласованным на 70 процентов, если азербайджанская сторона подтвердит приверженность ранее достигнутым договоренностям. Армянский премьер подчеркнул, что прежде всего это относится к подтверждению территориальной целостности республики.