Стали известны подробности расправы сына дипломата над российской блогершей

В Подмосковье сын дипломата выманил блогершу Слабкову в подъезд и убил ее

В подмосковном Солнечногорске сын дипломата выманил блогершу Анастасию Слабкову, в которую был влюблен, в подъезд и расправился с ней. О подробностях этого дела сообщает «КП».

Это произошло 12 мая. 22-летняя девушка сказала бабушке, что к ней приехал курьер, поэтому нужно выйти из дома. Через несколько минут пожилая женщина услышала из подъезда крики внучки, однако не смогла открыть входную дверь, так как ее кто-то держал. Когда пенсионерке удалось выйти из квартиры, она увидела, как вниз по лестнице побежал мужчина. В это время внучка сидела на полу, закрывала ножевую рану на шее.

Бабушка вызвала скорую, но спасти девушку не успели. Имя подозреваемого родные Слабковой сообщили сразу, так как у нее был неадекватный поклонник, который угрожал и требовал встречи.

Молодого человека задержали в тот же день на станции метро «Кузнецкий Мост». Оказалось, что задержанный — сын бывшего советника зампосла России в одной из азиатских стран. По данным «КП», после окончания вуза он пытался запустить бизнес, но в итоге переехал с матерью в Болгарию, где у семьи несколько квартир. С блогершой он познакомился в соцсетях в декабре 2022 года.

Солнечногорский суд приговорил обвиняемого к 11 годам колонии строгого режима.

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