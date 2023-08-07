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09:45, 7 августа 2023Силовые структуры

15-летний российский подросток из ревности зарезал 17-летнюю девушку

В Свердловской области 15-летний подросток зарезал 17-летнюю девушку

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Свердловской области 15-летний российский подросток из ревности зарезал 17-летнюю девушку. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает издание Е1.

По данным издания, трагедия произошла, когда оба подростка находились в гостях на улице Надеждинской в Старой Сортировке. Школьники проживали недалеко от места убийства. Возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

9 июня сообщалось, что житель Бурятии на почве ревности убил якобы проявлявшего интерес к его жене подростка.

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    Владимир Седов
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