Стало известно о росте разногласий между США и Израилем из-за Газы

NBC News: разногласия США и Израиля из-за будущего сектора Газа только растут

Американские чиновники все больше расходятся с позицией правительства Израиля относительно дальнейшей операции против ХАМАС и в целом будущего сектора Газа. О росте разногласий стало известно NBC News.

Один из источников заявил, что в Белом доме все больше беспокоятся, что израильтяне делают не все возможное для предотвращения жертв среди мирного населения. В частности, отказываются от большего числа гуманитарных пауз.

Также между сторонами нет понимания относительного того, что будет с Газой после завершения военной операции. Например, нет согласия по поводу роли Палестинской национальной администрации, которая сейчас руководит Западным берегом Иордана. Кроме того, США публично заявляли, что не потерпят оккупации Газы.

«Между США и Израилем возникает разрыв в том, где мы будем через месяц или два», — сообщил NBC News бывший американский чиновник.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что ЦАХАЛ может остановить военную операцию после установления контроля над всей больницей «Аш-Шифа». Именно там, по мнению израильской стороны, находился командный центр ХАМАС.